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Рвучкий вітер, дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 січня

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
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Рвучкий вітер, дощі та сніг: прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 січня

Фото: УНІАН

Погода буде хмарною.

Вівторок, 17 січня, у більшості регіонів України буде з дощами.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 17 січня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні, крім сходу, очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом (в Карпатському регіоні помірні опади). У західній та північній частині вночі на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних, центральних, південних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму 7-12°.

У Києві 17 січня також ітиме невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

До України йде потепління

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що до Україні йде аномальне потепління. Так, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, погода 17-21 січня буде як весною.

Водночас Наталія Діденко зазначала, що пік потепління припаде в Україні на Водохреще, 18-19 січня.

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Дата публікації
Перегляди
631
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