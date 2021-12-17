Рвучкий вітер і сніг на Миколая: якою в Україні буде погода вихідними, 18-19 грудня

Рвучкий вітер і сніг на Миколая: якою в Україні буде погода вихідними, 18-19 грудня

У суботу та неділю буде хмарно.

Вихідними, 18-19 грудня, в Україні у більшості регіонів буде снігова та вітряна погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 18 грудня, вночі очікується невеликий, в Карпатах та на Прикарпатті помірний сніг, вдень без істотних опадів, лише на заході країни невеликий сніг. На дорогах України, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 3-8° морозу (вдень у південній частині та на Закарпатті 1-5° тепла).

У неділю, на День святого Миколая, 19 грудня, в країні прогнозують помірний сніг, у південній, вночі і у східній частинах без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, у Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві у суботу, 18 грудня, вночі ітиме невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби близько 0°. 19 грудня у столиці теж засніжить, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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