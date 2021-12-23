Рвучкий вітер, сніг, а місцями і хуртовини: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 грудня

Рвучкий вітер, сніг, а місцями і хуртовини: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 грудня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У п'ятницю, 24 грудня, мороз в Україні почне потроху слабшати, а на зміну йому прийде вітряна погода з опадами.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі у західних, вдень в більшості областей очікується сніг та мокрий сніг, вдень на заході країни з дощем. У західних, вдень місцями і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях ожеледь. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі на заході, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, місцями хуртовина. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у східній частині вночі 15-20° морозу, вдень 1-6° морозу, у західних та Одеській областях вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина, температура вночі 11-16°, вдень 1-6° морозу.

У Києві 25 грудня вночі буде без опадів, а вдень ітиме сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12° морозу, вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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