Рвучкий вітер в Україні пошматував та позривав з флагштоків прапори (фото, відео)

У Харкові стяг розірвало навпіл.
Увечері в п’ятницю, 14 січня, майже у всіх регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, зірвав прапор з флагштоку у парку "Ювілейний".
Про це повідомляє Kramatorsk Post.
Вночі сильний вітер також пошкодив прапори і у Харкові та Кривому Розі. Так, харківський стяг розірвало навпіл.
Нагадаємо, 14 січня у багатьох містах, особливо на півночі країни, де дуло найсильніше, не встояли новорічні ялинки та інші святкові прикраси. У Києві негода забрала одне життя. Так, у Святошинському районі, внаслідок падіння дерева на автівку постраждали двоє людей. Постраждалих деблоковано, одну людину госпіталізовано, інша- загинула. Натомість, за словами місцевих, які стали очевидцями події, попередньо постраждали 3 особи.