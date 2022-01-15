Рвучкий вітер в Україні пошматував та позривав з флагштоків прапори (фото, відео)

Рвучкий вітер в Україні пошматував та позривав з флагштоків прапори (фото, відео)

У Харкові стяг розірвало навпіл.

Увечері в п’ятницю, 14 січня, майже у всіх регіонах України зафіксували сильні пориви вітру, які наробили чимало лиха. У Краматорську, наприклад, зірвав прапор з флагштоку у парку "Ювілейний".

Про це повідомляє Kramatorsk Post.

Вночі сильний вітер також пошкодив прапори і у Харкові та Кривому Розі. Так, харківський стяг розірвало навпіл.

Нагадаємо, 14 січня у багатьох містах, особливо на півночі країни, де дуло найсильніше, не встояли новорічні ялинки та інші святкові прикраси. У Києві негода забрала одне життя. Так, у Святошинському районі, внаслідок падіння дерева на автівку постраждали двоє людей. Постраждалих деблоковано, одну людину госпіталізовано, інша- загинула. Натомість, за словами місцевих, які стали очевидцями події, п опередньо постраждали 3 особи .