Ryanair анонсував значне розширення в Україні: є важлива умова

Ryanair анонсував значне розширення в Україні: є важлива умова

Компанія Ryanair розпочала свою роботу в Україні у 2018 році. Наразі вона співпрацює з аеропортами у п'ятьох містах — Києві, Львові, Одесі, Харкові та Херсоні.

Ірландський лоукостер Ryanair планує значне розширення в Україні. Але станеться це, лише якщо Київ підпише з ЄС угоду про спільний авіаційний простір.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі під час звернення до інвесторів компанії, поінформував Reuters.

"Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, — це Україна... Я думаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейського відкритого неба", — сказав глава компанії.

За словами О'Лірі, головний ринок для тарифів в Україні становитимуть заробітчани. Наразі середня вартість квитків у компанії становить 40 євро за рейс.

О'Лірі зазначив, що всього в Україні є 12 аеропортів, які підходять для співпраці з Ryanair. Про які саме летовища йдеться, посадовець не уточнив.

Нагадаємо:

Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір - підготовка до підписання договору про відкрите небо ведеться від листопада 2013 року .

. 28 червня Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.

на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, яка відома як угода про "відкрите небо", вже восени.

Новини світу: у ЄС дали згоду на підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір

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