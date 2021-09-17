Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ryanair анонсував значне розширення в Україні: є важлива умова

Ryanair анонсував значне розширення в Україні: є важлива умова

УНІАН

Компанія Ryanair розпочала свою роботу в Україні у 2018 році. Наразі вона співпрацює з аеропортами у п'ятьох містах — Києві, Львові, Одесі, Харкові та Херсоні. 

Ірландський лоукостер Ryanair планує значне розширення в Україні. Але станеться це, лише якщо Київ підпише з ЄС угоду про спільний авіаційний простір.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі під час звернення до інвесторів компанії, поінформував Reuters.

"Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, — це Україна... Я думаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейського відкритого неба", — сказав глава компанії.

За словами О'Лірі, головний ринок для тарифів в Україні становитимуть заробітчани. Наразі середня вартість квитків у компанії становить 40 євро за рейс.

О'Лірі зазначив, що всього в Україні є 12 аеропортів, які підходять для співпраці з Ryanair. Про які саме летовища йдеться, посадовець не уточнив.

Нагадаємо: 

Новини світу: у ЄС дали згоду на підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір

Новини світу: у ЄС дали згоду на підписання з Україною угоди про спільний авіаційний простір
Наступна публікація