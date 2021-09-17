Ryanair анонсував значне розширення в Україні: є важлива умова

Компанія Ryanair розпочала свою роботу в Україні у 2018 році. Наразі вона співпрацює з аеропортами у п'ятьох містах — Києві, Львові, Одесі, Харкові та Херсоні.
Ірландський лоукостер Ryanair планує значне розширення в Україні. Але станеться це, лише якщо Київ підпише з ЄС угоду про спільний авіаційний простір.
Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі під час звернення до інвесторів компанії, поінформував Reuters.
"Єдиний ринок, на який я хотів би вказати, — це Україна... Я думаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до європейського відкритого неба", — сказав глава компанії.
За словами О'Лірі, головний ринок для тарифів в Україні становитимуть заробітчани. Наразі середня вартість квитків у компанії становить 40 євро за рейс.
О'Лірі зазначив, що всього в Україні є 12 аеропортів, які підходять для співпраці з Ryanair. Про які саме летовища йдеться, посадовець не уточнив.
Нагадаємо:
- Київ протягом кількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір - підготовка до підписання договору про відкрите небо ведеться від листопада 2013 року.
- 28 червня Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.
- За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна може підписати угоду про Спільний авіаційний простір з Європейським Союзом, яка відома як угода про "відкрите небо", вже восени.