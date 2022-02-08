Ryanair скасовує польоти одразу з двох міст України: звідки та чому

Ryanair скасовує польоти одразу з двох міст України: звідки та чому

Причиною такого рішення лоукостера могла стати напружена ситуацію на українсько-російському кордоні.

Лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.

Про це пише Avianews.com.

Також читайте SkyUp анонсував нові рейси з українського міста до 11 країн: коли і куди можна дешево полетіти

Через пандемію COVID-19 попиту на авіабілети постійно змінювався. Зокрема, Ryanair неодноразово змінював розклад польотів до України, проте вперше компанія повністю зупинила продаж білетів на всі рейси одразу з двох аеропортів.

У виданні припускають, що причиною такого рішення лоукостера могла стати і напружена ситуацію на українсько-російському кордоні. Минулого тижня очільник Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що лоукостер готовий ввезти до України близько 20 літаків за умови, що вторгнення до країни не відбудеться.

Слід зазначити, що аеропорт Харкова стоїть за 40 км від кордону з Росією, а аеропорт Херсон — за 90 км від Криму.

Раніше харків’янам були доступні шість міжнародних маршрутів: до Будапешту, Бергамо, Вільнюса, Кракова, Познаню та Варшави. З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.

Нагадаємо, раніше лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року. Їх запустять від 27 березня після переходу країни на літній час.

Читайте також: