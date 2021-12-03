Ryanair запускає нові рейси з Борисполя: куди й коли летітиме та яка ціна авіаквитків

Ryanair запускає нові рейси з Борисполя: куди й коли летітиме та яка ціна авіаквитків

Перший рейс компанія виконає вже 29 березня 2022 року.

Найбільший лоукостер Європи Ryanair анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольм та на грецький острів Керкіра (Корфу).

Про це пише портал Avianews.

Як зазначають, перший рейс Київ-Стокгольм авіакомпанія виконає 29 березня 2022 року. Літак курсуватиме двічі на тиждень у вівторки та суботи.

"Мінімальні тарифи на рейси у квітні та травні перебувають на рівні 40-50 євро в один бік. За такі гроші можна злітати тільки з невеликою ручною поклажею, габарити якої не перевищують 40х25х20 см.", — йдеться у повідомленні.

Рейс із Києва на грецький острівний курорт Керкіра Ryanair запустить 7 червня 2022 року з частотою один раз на тиждень у вівторки. Мінімальна ціна на авіаквитки з вильотами в червні та липні становить 70-100 євро в один бік.

До початку 2020 року Ryanair вже літав із Києва до Швеції, проте використав віддалений аеропорт Скавста. Відтепер авіакомпанія відкрила базу у цих повітряних воротах, тому Ryanair будуть використовувати основний аеропорт Арланда, який розташований у 2,5 рази ближче до Стокгольма.

Avianews підкреслюють, що при бронюванні перельотів за кілька місяців наперед необхідно враховувати те, що розклад вильотів може змінитися, або авіакомпанія взагалі скасує рейси через недостатній попит.

Нагадаємо, найбільша польська авіакомпанія LOT на період зимової навігації 2021/2022 року відкриває новий напрямок зі Львова — до міста Зелена Ґура, що на заході Польщі.

Крім того, Чеська компанія RegioJet планує запустити залізничний маршрут зі сполученням "Прага-Краків-Перемишль" із можливістю подальшого доїзду пасажирів до Львова. Таку ініціативу хочуть реалізувати до кінця 2021 року.

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