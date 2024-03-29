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Рясні опади спричинили зсув ґрунту на Закарпатті (фото)

Рясні опади спричинили зсув ґрунту на Закарпатті (фото)

Зсув ґрунту на Закарпатті / Фото: t.me/zakarpatskaODA

Внаслідок зсуву ґрунту відбулось руйнування природного характеру.

Через рясні опади на Закарпатті у Рахівському районі стався зсув ґрунту.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Він повідомив, що внаслідок зсуву ґрунту руйнування природного характеру сталися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня.

"Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік від курорту "Драгобрат", — йдеться у повідомленні.

Через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучають необхідну техніку й інші ресурси.

Зсув ґрунту на Закарпатті / © t.me/zakarpatskaODA
Зсув ґрунту на Закарпатті / Фото: t.me/zakarpatskaODA
Зсув ґрунту на Закарпатті / © t.me/zakarpatskaODA
Зсув ґрунту на Закарпатті / Фото: t.me/zakarpatskaODA
Зсув ґрунту на Закарпатті / © t.me/zakarpatskaODA
Зсув ґрунту на Закарпатті / Фото: t.me/zakarpatskaODA

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в горах Закарпаття прикордонники врятували заблукалих "альпіністів".

Крім того, ми раніше інформували, що у Тисі на Закарпатті виявили тіло 33-річного чоловіка.

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