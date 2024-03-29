Рясні опади спричинили зсув ґрунту на Закарпатті (фото)

Внаслідок зсуву ґрунту відбулось руйнування природного характеру.
Через рясні опади на Закарпатті у Рахівському районі стався зсув ґрунту.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Він повідомив, що внаслідок зсуву ґрунту руйнування природного характеру сталися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня.
"Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік від курорту "Драгобрат", — йдеться у повідомленні.
Через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів.
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучають необхідну техніку й інші ресурси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в горах Закарпаття прикордонники врятували заблукалих "альпіністів".
Крім того, ми раніше інформували, що у Тисі на Закарпатті виявили тіло 33-річного чоловіка.
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