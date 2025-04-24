Коли і як садити гібіскус: як доглядати за квіткою? / © Pexels

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Якщо вибрати правильне місце і забезпечити належний догляд рослині, гібіскус сирійський буде рости біля будинку до 20-ти років. Ця рослина рясно квітне від липня до вересня і радує око своїми яскравими кольорами.

Коли садити гібіскус і яке місце обрати

Саджанці гібіскуса можна висаджувати навесні одразу після того, як температура повітря вночі не буде опускатися до 0 градусів. Ця рослина полюбляє світлі ділянки, добре захищені від вітру. Також гібіскус полюбляє родючий вологопроникний ґрунт. Серед фахівців існує думка, що рослину найкраще садити між трояндами або поряд із ними.

Як правильно висаджувати саджанець

Для гібіскусу потрібно викопати яму, вдвічі більшу за кореневу систему самого саджанця. Обов'язково викладіть на її дно дренажний шар. Найкраще використовувати биту цеглу завтовшки приблизно 15 см. Далі засипте шар піском (10 см), потім додайте компост (15 см) і все присипте знову таким самим шаром піску.

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Після висаджування саджанець радять засипати ґрунтом з торфом і піском. На дві частини землі візьміть чотири частини торфу і одну частину піску.

Навколо саджанця обов'язково сформуйте виїмку для вологи. Не забудьте рясно полити кущ. Щойно вода повністю вбереться, виїмку потрібно засипати землею.

Як доглядати за гібіскусом у домашніх умовах

Сирійська троянда у догляді невибаглива. Однак важливо дотримуватися певних правил, щоб кущ щороку радував вас рясним квітінням.

Навколо насаджень садівники радять викласти товстий шар з мульчі (найкраще підійде соснова кора). Так ви захистите коріння від промерзання, зменшите випаровування вологи та зможете контролювати зростання бур'янів.

Поливання потрібно проводити регулярно, дуже важливо, щоб ґрунт не пересихав. Проте і переливати не варто, адже це може спровокувати розвиток кореневої гнилі. Щоб зрозуміти, що рослині потрібна волога, зверніть увагу на верхній шар. Він повинен повністю просохнути. Якщо літо сухе і спекотне, поливають гібіскус раз на два дні.

Бажано проводити розпушування землі після поливання. Так буде більше доступу кисню до кореневої системи. Для стимулювання тривалого й інтенсивного квітіння бажано видаляти зів'ялі квіти.

Через те, що гібіскус сирійський рясно квітне, йому потрібне багатокомпонентне підживлення з фосфором. Саме ця речовина буде стимулювати утворення бутонів. Підживлювати рекомендовано раз на два тижні (від початку червня до кінця серпня). До останнього підживлення обов'язково додають також калійні добрива.

Раз на рік потрібно змішати ґрунт і компост, а потім розсипати суміш навколо куща.

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