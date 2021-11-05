Рятувала маму від "прокляття": у Чернігові 11-річна дівчинка викинула у вікно всі коштовності і заощадження

Рятувала маму від "прокляття": у Чернігові 11-річна дівчинка викинула у вікно всі коштовності і заощадження

Родина дівчинки звернулася до поліції, і підозрювану у шахрайстві затримали.

У Чернігові 11-річна дівчинка стала жертвою шахраїв. Через залякування щодо майбутнього родини, вона позбулася всіх сімейних заощаджень та ювелірних виробів.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Чернігівській області.

Так, 3 листопада 11-річна дівчинка перебувала вдома сама, коли на стаціонарний телефон зателефонували. Голос у слухавці одразу ж почав залякувати дитину: нібито на її матір наклали прокляття і вона незабаром помре. Щоб врятувати найріднішу людини, від дівчинки вимагали знайти в оселі всі заощадження та ювелірні прикраси і викинути їх у вікно.

Налякана дівчина виконала усі вказівки і викинула гроші та прикраси у вікно. На вулиці їх підібрала невідома жінка.

Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці з’ясували, що шахрайства причетна 35-річна безробітна чернігівка. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Нині поліцейські встановлюють особу її спільника та перевіряють жінку на причетність до скоєння аналогічних злочинів на Чернігівщині, – розповів начальник Чернігівського районного управління поліції Олег Калита. Найближчим часом слідчі планують повідомити зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів та обрати запобіжний захід", - повідомили у поліції.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Тернопільській області 30-річний чоловік оформив на колегу по роботі кредит у розмірі 280 тис. грн. Його особу встановили.

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