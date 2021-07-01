Рятували, але безуспішно: 21-річний хлопець втопився в кар’єрі у Рівненській області (відео)

Рятували, але безуспішно: 21-річний хлопець втопився в кар’єрі у Рівненській області (відео)

Медики констатували смерть на місці події.

У селі Сопачів Вараського району Рівненської області втопився 21-річний хлопець. Молодику намагались надати допомогу, але, на жаль, безуспішно.

Відео нещасного випадку з'явилось сьогодні, 1 липня, на сторінці Rivne_1283 в Instagram.

На ролику помітно, як шестеро людей несуть тіло хлопця з пляжу до автомобіля.

“Рятувальники зробили все можливе, але врятувати хлопця їм так і не вдалось. Медичні працівники констатували смерть”, – йдеться у дописі спільноти Varash-blog в Instagram.

Нагадаємо, 22 червня в селі Орлівка, що на Рівненщині, в місцевому кар’єрі виявили тіло 25-річного чоловіка, який втопився.

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