Рятувальна операція у Кривому Розі завершена: скільки людей постраждало

Вночі 25 грудня у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару на Святвечір. Загальна кількість постраждалих становить 17 людей, серед них дівчата 14 та 16 років. Загинув 43-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Ще 4 багатоквартирних будинки пошкоджені. Понівечені й 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто", - зазначив він.

Як зазначалося, надвечір 24 грудня росіяни завдали ракетного удару балістикою по Кривому Рогу. Станом на 20:33 очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лис

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