Рятувальна операція у Кривому Розі завершена: скільки загиблих та постраждалих

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару по Кривому Розі завершені. Внаслідок цинічної атаки загинуло 9 осіб, ще 29 – постраждало.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

Зокрема, серед травмованих людей є 5 дітей.

Нагадаємо, у середу, 12 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу Дніпропетровської області. Президент Володимир Зеленський відреагував на російський терор і повідомив про наслідки.

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