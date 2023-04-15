Рятувальна операція у Слов’янську: Зеленський розповів про загибель маленького хлопчика

Український лідер заявив, що жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати.

У суботу, 15 квітня, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, про рятувальну операцію в Слов'янську, нові санкції проти росіян та перспективу притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

ТСН.ua зібрав головне із промови українського лідера.

Про розмову з Макроном

За словами Зеленського, його розмова з президентом Франції тривала майже півтори години. “Встигли пройтися по всіх ключових безпекових питаннях, що є на порядку денному – нашому, в Україні, дуже важливо, та загалом у Європі. Це фронт, наші можливості рухатися, діяти, повертати свободу й справедливість людям на тих територіях, які поки що, на жаль, окуповані Росією”, - розповів український президент.

Не оминули увагою в розмові недавній візит Макрона до Китаю.

“Еммануель поінформував мене про деталі та підсумки візиту в Китай. І я дякую за чітку підтримку тих принципових речей, які обʼєднують усю нашу антивоєнну коаліцію... Кожен пункт Статуту ООН повинен запрацювати знову – жодне з російських порушень міжнародного права не можна ігнорувати”, - наголосив Зеленський.

Зеленський зауважив, що саме для цього існує українська формула миру, яку теж сьогодні детально обговорили з Макроном, як і ті міжнародні заходи, які готуються цього року, зокрема Вільнюський саміт НАТО.

“Наша спільна позиція на саміті у Литві – всіх держав-учасниць – може бути саме такою амбітною, якої потребує європейська безпека. Впевнений у цьому. Дієві гарантії безпеки для України, тобто насправді для міжнародного порядку, заснованого на правилах, потрібні ще до нашого вступу в Альянс”, - підкреслив український президент.

Про відповідальність Росії

Зеленський нагадав, що у Вільнюсі відбулася зустріч держав-членів спільної слідчої групи з розслідування злочинів окупантів в Україні, одним із результатів якої стала підписана вчора угода про спільне розслідування не лише російських воєнних злочинів, а й злочину геноциду.

“Ми забезпечимо на всіх рівнях, зокрема й на юридичному, повну відповідальність Росії за скоєне проти України й українців. І я дякую всім партнерам, хто допомагає наближати вироки для окупантів – для російських убивць і терористів”, - наголосив український лідер.

Про рятувальну операцію в Слов’янську

Володимир Зеленський повідомив, що у Словʼянську на Донбасі все ще триває пошукова операція після учорашнього російського ракетного удару, під завалами будинків знаходять тіла загиблих.

“Лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 – багатоквартирні. Поранених – понад 20 людей, станом на цей час – загиблих вже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 21-го року народження. Мої співчуття рідним, усім, хто втратив близьких… Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачати й забувати”, - наголосив президент.

Про санкції проти Росії

Український лідер прокоментував оприлюднені сьогодні два укази, якими запроваджено санкції проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому.

“Зокрема, це санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто повʼязаний із її посадовцями. Окремий перелік – це IT-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії”, - наголосив Зеленський.

За його словами, усі українські санкції будуть синхронізовані із санкціями глобальними.

“Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів та можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій”, - підкреслив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо фізичних та юридичних осіб РФ. До списку потрапили, зокрема, 32-річна дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу, а також гімнастка Світлана Хоркіна, фігурист Ілля Авербух, футболісти Ігор Акінфєєв та Дініяр Білялетдінов.

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