Рятувальна операція в Кривому Розі: Зеленський показав перші кадри

Унаслідок злочинного російського удару відомо про двох загиблих. Багато поранених, серед них важкі.

У Кривому Розі зараз триває рятувальна операція після російської ракетної атаки.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, окупанти влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час відомо про двох загиблих. Під завалами шукають людей.

"Мої співчуття рідним та близьким. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", – сказав Зеленський.

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Рятувальна операція в Кривому Розі! Зеленський показав наслідки російського удару!