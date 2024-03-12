Рятувальна операція в Кривому Розі: Зеленський показав перші кадри

Унаслідок злочинного російського удару відомо про двох загиблих. Багато поранених, серед них важкі.
У Кривому Розі зараз триває рятувальна операція після російської ракетної атаки.
Про це розповів президент Володимир Зеленський.
За його словами, окупанти влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час відомо про двох загиблих. Під завалами шукають людей.
"Мої співчуття рідним та близьким. Я вдячний кожному й кожній, хто працює там, на місці, рятує, надає медичну допомогу. Доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує", – сказав Зеленський.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Рятувальна операція в Кривому Розі! Зеленський показав наслідки російського удару!
Нагадаємо, що увечері, 12 березня, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Кривому Розі. Наразі відомо про 30 постраждалих і двох загиблих.
Читайте також: