Рятувальна операція в Запоріжжі завершена: остаточні дані про загиблих і постраждалих

Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них 3 дітей. Одна людина загинула.

У Запоріжжі працівники ДСНС завершили рятувальну операцію в будинках, куди сьогодні влучила російська ракета.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Рятувальники витягли з-під завалів 6 людей та ліквідували пожежу в 2-х багатоповерхівках. Постраждали 34 особи. 29 госпіталізовані, з них 3 дітей. На жаль, одна людина померла в лікарні.

"Рятувальники та працівники комунальних служб розбирали завали у квартирах напівзруйнованих будинків. Допомагали багато волонтерів. Поліція на місці фіксувала докази чергового воєнного злочину рф проти цивільного населення", – зазначив Клименко.

Фото: Ігор Клименко

Голова МВС запевнив, що Україна притягне до відповідальності кожного причетного.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя і влучили ракетою у багатоповерховий житловий будинок.

Також ворог із безпілотників уразив гуртожиток фахового коледжу у Ржищеві на Київщині. Кількість загиблих зросла до шести.

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