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Рятувальники дістали загиблу людину: на Вінниччині стався зсув ґрунту під час ремонту каналізації

Рятувальники дістали загиблу людину: на Вінниччині стався зсув ґрунту під час ремонту каналізації

На Вінниччині рятувальники дістали з-під завалу загиблу людину Фото: ДСНС

Наразі обставини події з'ясовує поліція.

На Вінниччині рятувальники дістали з-під завалу загиблу людину. За попередніми даними, під час проведення робіт з ремонту каналізації в місті Могилів-Подільський стався зсув ґрунту.

Про це повідомили в ДСНС Вінниччини.

Рятувальники повідомили про загибель 57-річного чоловіка. Інший, 44-річний мешканець міста, отримав незначні травми та від госпіталізації відмовився.

Рятувальники вивільнили загиблу людину з-під завалу.

Напередодні на Київщині, на трасі Іванків-Радомишль поблизу села Олива, мікроавтобус влетів у провалля на дорозі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДТП із ЗАГИБЛИМИ! ПРОВАЛЛЯ утворилось просто ПОСЕРЕД ДОРОГИ! ВКЛЮЧЕННЯ з місця ПОДІЙ

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