Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську (фото)

Рятувальники ліквідовують наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську (фото)

ДСНС ліквідовує наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську

Жертвами російського терору, як і раніше, залишаються мирні українці.

Ввечері 17 лютого ворог вдарив по Краматорську та Слов'янську на Донеччині. На жаль, є загиблі.

Про це пише ДСНС України.

За даними рятувальників, у Краматорську внаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіла 2 загиблих осіб – 47-річної жінки та 24 річного чоловіка.

"На місці працює психолог ДСНС, роботи тривають", – кажуть у відомстві.

Рятувальники також ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу. Залучено 28 людей особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

У Слов'янську через ворожий удар сталося часткове руйнування триповерхової будівлі загальноосвітньої школи з третього по перший поверх, виникла пожежа. Ймовірно, під завалами може перебувати одна особа.

"Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м", – йдеться у повідомленні.

ДСНС залучили до робіт 23 фахівці та 4 одиниці техніки.

Раніше РФ вдарила ракетами по лікарні і п'ятиповерхівці в Селидовому. Серед загиблих – дитина і вагітна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація