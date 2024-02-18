Рятувальники ліквідовують наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську (фото)

Жертвами російського терору, як і раніше, залишаються мирні українці.

Ввечері 17 лютого ворог вдарив по Краматорську та Слов'янську на Донеччині. На жаль, є загиблі.

Про це пише ДСНС України.

ДСНС ліквідовує наслідки ударів по Краматорську та Слов'янську (6 фото)

За даними рятувальників, у Краматорську внаслідок обстрілу зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіла 2 загиблих осіб – 47-річної жінки та 24 річного чоловіка.

"На місці працює психолог ДСНС, роботи тривають", – кажуть у відомстві.

Рятувальники також ліквідували дві пожежі, які виникли внаслідок обстрілу. Залучено 28 людей особового складу та 6 одиниць техніки ДСНС.

У Слов'янську через ворожий удар сталося часткове руйнування триповерхової будівлі загальноосвітньої школи з третього по перший поверх, виникла пожежа. Ймовірно, під завалами може перебувати одна особа.

"Наразі рятувальники проводять аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м", – йдеться у повідомленні.

ДСНС залучили до робіт 23 фахівці та 4 одиниці техніки.

Раніше РФ вдарила ракетами по лікарні і п'ятиповерхівці в Селидовому. Серед загиблих – дитина і вагітна.

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