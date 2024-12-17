Рятувальники на сторожі: у Бердичеві визволили собаку

У Бердичеві собака застрягла у моторному відсіку автівки. На допомогу прийшли рятувальники.

Про це повідомило Бердичівське ГУ ДСНС України у Житомирській області.

"16 грудня Бердичівські рятувальники виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт щодо вивільнення собаки в м. Бердичів, яка за дивних обставин залізла до моторного відсіку автомобіля ГАЗель, а вибратись самостійно вже не змогла", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували пухнастого з пастки.

Нагадаємо, поліцейські відкрили кримінальне провадження після виявлення у соціальних мережах відео, на якому чоловік жорстоко поводиться зі своїм собакою. На записі видно, як чоловік б’є, наступає та душить тварину під час прогулянки.

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