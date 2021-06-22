Рятувальники оголосили в Україні найвищий рівень пожежної небезпеки

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області

Це триватиме щонайменше три дні.

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляють у ДСНС.

Рятувальники закликають не провокувати пожежі в природних екосистемах. Температура повітря вдень 23 і 24 червня у деяких регіонах сягатиме до +35 градусів.

Пожежна небезпека загрожує мешканцямЧернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Волинської, Львівскої та Закарпатської областей.

До слова, II ступінь або помаранчевий рівень означає, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Як повідомлялося, спека, яка цього тижня пануватиме в Україні й доходитиме до +35°, почне потроху спадати 27-28 червня. У Києві також тиждень буде гарячим, а легше дихати стане вже від 27 червня, температура з'їде до 25-27°.

Новини України: найближчі три дні в більшості областях буде суха та сонячна погода

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