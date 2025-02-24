Рятувальники показали наслідки удару по "Укриттю" Чорнобильської АЕС (фото)

Російський обстріл об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС не призвів до радіаційного забруднення. Станом на 24 лютого рятувальники ДСНС активно працюють над ліквідацією наслідків удару.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вони частково розкривають конструкції і ліквідують осередки тління, використовуючи сучасні технології, зокрема дрони з тепловізорами та ручні тепловізори. Цей моніторинг дозволяє постійно відслідковувати ситуацію та оперативно реагувати на будь-які зміни.

Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС залишається стабільним і в межах норми, що свідчить про відсутність загрози для навколишнього середовища та населення.

Рятувальники показали наслідки удару по «Укриттю» Чорнобильської АЕС

Наслідки російського удару по об’єкту "Укриття"

Наслідки російського удару по об’єкту "Укриття"

Нагадаємо, в ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС. Радіаційний фон не підвищувався.

Читайте також: