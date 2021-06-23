Рятувальники попередили про потужну негоду на Закарпатті: очікуються селеві потоки та підтоплення

Рятувальники попередили про потужну негоду на Закарпатті: очікуються селеві потоки та підтоплення

На Закарпатті в річках очікується підвищення рівня води.

У Закарпатській області попередили про погіршення погоди 23 червня. Так, в області можливі сильні дощі, що призведе до підтоплень.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, у другiй половинi доби через сильні зливи на малих річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м.

"Також можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць населених пунктів, можливе утворення невеликих селевих потоків", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, у Закарпатській області туристи "застрягли" у лісі через розмиту дорогу після злив.

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