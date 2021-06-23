Рятувальники попередили про потужну негоду на Закарпатті: очікуються селеві потоки та підтоплення

На Закарпатті в річках очікується підвищення рівня води.
У Закарпатській області попередили про погіршення погоди 23 червня. Так, в області можливі сильні дощі, що призведе до підтоплень.
Про це повідомили в ДСНС України.
За даними рятувальників, у другiй половинi доби через сильні зливи на малих річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м.
"Також можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць населених пунктів, можливе утворення невеликих селевих потоків", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Нагадаємо, у Закарпатській області туристи "застрягли" у лісі через розмиту дорогу після злив.