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Рятувальники попередили про шторм на Азовському морі та в портах 

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Рятувальники попередили про шторм на Азовському морі та в портах 

pixabay.com

Йдеться про II рівень небезпечності.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про несприятливі погодні умови на Азовському морі та в портах.

Про це повідомили у пресслужбі  ДСНС.

“За даними Укргідрометцентру, вдень 14 січня на Азовському морі та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм. (II рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у четвер, 13 січня, вночі в Україні триматимуться люті морози, проте вдень вони почнуть потроху слабшати.

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Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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