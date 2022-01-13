Рятувальники попередили про шторм на Азовському морі та в портах

Рятувальники попередили про шторм на Азовському морі та в портах

Йдеться про II рівень небезпечності.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про несприятливі погодні умови на Азовському морі та в портах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Також читайте Циклон принесе до Одеси люті морози та сніг: якою буде погода до кінця тижня

“За даними Укргідрометцентру, вдень 14 січня на Азовському морі та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм. (II рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у четвер, 13 січня, вночі в Україні триматимуться люті морози, проте вдень вони почнуть потроху слабшати.

Погода в Україні: завтра стовпчики термометрів піднімуться вище нуля в усіх регіонах

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

Читайте також: