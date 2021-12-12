Рятувальники попередили українців про небезпечні погодні умови 12 та 13 грудня

На заході України очікуються снігопади.

Синоптики попередили про сильний туман вдень у неділю, 12 грудня, в Україні, крім західних областей. Натомість у західних областях попередили про значний мокрий сніг та дощ, а також сніголавинну небезпеку у горах.

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Про це поідомляє ДСНС.

"12 грудня вдень в Україні, крім західних областей, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). 12 грудня у західних областях значний мокрий сніг та дощ, на Прикарпатті місцями сильний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві та області також туман, видимість 200-500 м, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах. Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму на дорогах та дистанції, бути уважними та обережними.

За даними Укрідрометцентру, 12-13 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір’ях Івано-Франківської і Закарпатської областей відмічатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).