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Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах двох областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах двох областей

Фото: ТСН.ua

Йдеться про третій рівень небезпеки.

У п'ятницю, 16 грудня, у горах Карпат є висока висока ймовірність сходження снігових лавин. Рятувальники попереджають про небезпеку.

Про це повідомили у ДСНС. 

Зазначається, що йдеться про третій рівень небезпеки на території Прикарпаття та Закарпаття. 

"16 грудня, у зв’язку з відлигою та опадами, на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека", - наголошують рятувальники.

Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими, а також багатим на опади.

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Дата публікації
Перегляди
157
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