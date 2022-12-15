Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах двох областей

Йдеться про третій рівень небезпеки.
У п'ятницю, 16 грудня, у горах Карпат є висока висока ймовірність сходження снігових лавин. Рятувальники попереджають про небезпеку.
Про це повідомили у ДСНС.
Зазначається, що йдеться про третій рівень небезпеки на території Прикарпаття та Закарпаття.
"16 грудня, у зв’язку з відлигою та опадами, на високогiр'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека", - наголошують рятувальники.
Нагадаємо, синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що грудень буде традиційно найтеплішим місяцем цієї зими, а також багатим на опади.
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