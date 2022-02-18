Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах трьох областей України

Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин у горах трьох областей України

У високогір'ї Iвано-Франкiвської, Львівської та Закарпатської областей зберігається сніголавинна небезпека.

У пятницю та суботу, 18-19 лютого, в Карпатах зберігатиметься висока небезпека сходження лавин з гір.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"18 лютого у горах Iвано-Франкiвської області зберігається висока сніголавинна небезпека (4 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Також 18-19 лютого на високогір’ї Закарпатської і у горах Львівської областей існуватиме значна сніголавинна небезпека. 3 рівень небезпечності.

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