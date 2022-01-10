Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин в Карпатах

Мешканців регіону та туристів попереджають про 3 рівень небезпеки.

Сьогодні, 10 січня, двох областях України існує небезпека сходження лавин з гір. Йдеться про Закарпатьску та Івано-Франківську області.

Про це повідомляє пресслжуба ДСНС України з посиланням на Укргідрометцентр.

"10 січня у зв’язку зi снiгопадами на високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 січня Україну охоплять сніг, мороз та туман.

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