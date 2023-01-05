Рятувальники попереджають про погіршення погоди: де буде хуртовина та сильний вітер

В Україні у четвер, 5 січня, ускладняться погодні умови. Зокрема, йдеться про штормове попередження, а місцями - хуртовину.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вдень в Україні пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Втім, на високогір'ї Карпат вони будуть 20-25 м/с. Крім того, у горах йтиме значний мокрий сніг, буде ожеледь та хуртовина. Попереджають про I рівень небезпеки - жовтий.

Також у зв'язку з хуртовинами на високогір'ї Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека. Рятувальники повідомляють про 3 рiвень.

Як повідомлялося, до України сьогодні повернуться опади у вигляді дощу, а місцями - мокрого снігу. Вдень в Україні +3-8°. Втім, в західних та південних областях стовпчики термометрів піднімуться до +10°.

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