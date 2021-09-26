Рятувальники попереджають про сильні пориви вітру: яким регіонам очікувати негоду

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про посилення вітру в українських регіонах.

26 вересня у східних та деяких південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Окрім того, на річці Захiдний Буг у Львiвській області очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 - 0,3 м.

Про це повідомляє ДСНС України.

"За даними Гідрометцентру, 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні.

На більшості території України 26 вересня опадів не передбачається, буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі прогнозують тільки у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, погода в Україні в неділю, 26 вересня, буде сухою та теплою. Незначні опади та потужний вітер можливі лише на Сході.

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