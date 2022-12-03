Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в горах Прикарпаття

Лавинна небезпека можлива у суботу-недiлю.
Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку на високогір’ї Прикарпаття.
Про це повідомляє управління ДСНС в Івано-Франківській області.
Лавинна небезпека можлива у суботу-недiлю - 3-4 грудня. Йдеться про 3 рiвень небезпеки
"У зв’язку з вiдлигою, 03-04 грудня у високогір’ї Iвано-Франківської областi очiкується значна снiголавинна небезпека", - наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, на наступному тижні до України прийде потепління. Синоптикиня Наталія Діденко зауважила, що перша половина наступного тижня, 5-11 грудня буде холодною. Втім, вже від другої половини тижня - скрізь в Україні потепліє, прогнозує синоптикиня.
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