Рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження лавин на Прикарпатті

Рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження лавин на Прикарпатті

3 рівень небезпеки.

Сьогодні, 15 грудня, в Івано-Франківській області через погодні умови оголосили штормове попередження. Жителів регіону і туристів попереджають про сніголавинну небезпеку.

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"У зв'язку з слабо закріпленим сніговим покривом, 15 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області збережеться значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - інформує пресслужба ДСНС України.

Нагадаємо, у середу, 15 грудня, в Україні встановиться переважно суха погода, опади прогнозують лише у східних і південно-східних регіонах.

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