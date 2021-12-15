Рятувальники попереджають про значну небезпеку сходження лавин на Прикарпатті

3 рівень небезпеки.
Сьогодні, 15 грудня, в Івано-Франківській області через погодні умови оголосили штормове попередження. Жителів регіону і туристів попереджають про сніголавинну небезпеку.
"У зв'язку з слабо закріпленим сніговим покривом, 15 грудня у високогір'ї Iвано-Франкiвської області збережеться значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - інформує пресслужба ДСНС України.
Нагадаємо, у середу, 15 грудня, в Україні встановиться переважно суха погода, опади прогнозують лише у східних і південно-східних регіонах.
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