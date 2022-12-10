Українців попереджають про суттєве погіршення погоди на 11 грудня: де і чого очікувати

Погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Рятувальники попереджають українців про погіршення погодних умов у неділю, 11 грудня. ДСНС інформують про мокрий сніг, дощ, ожеледь та туман.

Про це йдеться на сторінці Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м. Це - І рівень небезпечності, жовтий", - сказано у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

За інформацією синоптиків, у неділю, 11 грудня, в Україні переважатиме дощова погода. У більшості областей очікуються дощі та мокрий сніг. Вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман.

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