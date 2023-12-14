Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині: постраждало 11 осіб (фото)

Внаслідок обстрілів виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди на території Одеської області.

Про це інформує ДСНС Україні у повідомленні у соціальних мережах.

11 поруч розташованих будівель зазнали пошкоджень.

За попередніми даними: на місці виклику постраждало 11 осіб, з них 3 дитини, після огляду працівниками медичної служби до лікарні з тілесними пораненнями госпіталізовано 5 осіб, з них 3 дитини.

Рятувальники працюють на місці влучання на Одещині (13 фото)

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

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Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та 30 рятувальників.

Інформація оновлюється.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Одещині та на Херсонщині пролунали вибухи.

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