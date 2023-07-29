Рятувальники, психологи ДСНС та всі відповідні служби працюють на місці ракетних ударів у Дніпрі

"Черговий терористичний удар. Рятувальники, психологи ДСНС та всі відповідні служби працюють на місці", - про це йдеться у повідомленні ДСНС України.

Наразі відомо про 9 постраждалих, з них двоє дітей. Роботи тривають".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УДАР ПО ДНІПРУ! РАКЕТА ВЛУЧИЛА В БАГАТОПОВЕРХІВКУ! УСЕ що відомо на цей момент

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі пролунали два потужних вибухи. У місті видно задимлення після вибуху.

Крім того, ми раніше інформували, що на місці влучання російської ракети у Дніпрі оперативно створено штаб ліквідації наслідків.

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