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Рятувальники реанімували кота, якого дістали з охопленої вогнем квартири на Черкащині (відео)

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Рятувальники реанімували кота, якого дістали з охопленої вогнем квартири на Черкащині (відео)

В Умані рятувальники винесли з охопленої вогнем квартири напівпритомного кота.

Тварину вдалося реанімувати завдяки професійним діям співробітників ДСНС.

Відео порятунку чотирилапого виклали в Мережі.

"Уманські рятувальники реанімували кота, якого витягли з охопленої вогнем квартири. Його знайшли під час гасіння пожежі в 5-поверховому житловому будинку.  Котові змочили голову водою і дали подихати за допомогою апарата на стисненому повітрі", - розповідають в пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що у Сумській області рятувальники повернули з того світу 33-річного чоловіка. Його в місті Шостка винесли з охопленого вогнем будинку. Господаря помешкання рятувальники знайшли вже без ознак життя, на ньому палав одяг. До Мережі потрапили кадри, як командир пожежно-рятувального відділення невпинно проводить реанімаційні заходи, і за 7 хвилин серце чоловіка знову починає битися.

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