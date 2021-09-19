Рятувальники шукали всю ніч і не знайшли: на Прикарпатті зникли грибники

Рятувальники шукали всю ніч і не знайшли: на Прикарпатті зникли грибники

Надзвичайники продовжують шукати чоловіків.

На Івано-Франківщині заблукали двоє грибників. Рятувальники шукали чоловіків цілу ніч, проте на ранок 19 вересня їх не знайшли.

Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

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18 вересня о 21:15 в ДСНС звернувся колега зниклого грибника. Він розповів, що товариство з трьох грибників ходило в урочищі Шандра, поблизу села Шевченкове. Чоловіки домовилися зустрітися у призначеному місці, але один із них так і не прийшов. Заблукав 38-річний мешканець Долини.

Цього ж дня о 21:40 четверо рятувальників з Осмолоди та 12 місцевих жителів подалися на розшуки 86-річного чоловіка у лісі. Донька заблукалого повідомила, що батько пішов у ліс по гриби і не повернувся додому.

Станом на 06:00 год сьогоднішнього дня, повідомляють рятувальники, пошуки тривають.

Нагадаємо, у селі Біла, що під Тернополем, загадково зникла 27-річна мати з двома синами, віком 6 та 10 років.

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