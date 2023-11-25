Рятувальники закликали українців на вихідні залишатися вдома: що сталося

Через хуртовини та мокрий сніг на автодорогах можуть утворюватися замети та ожеледиця.

Синоптики прогнозують на 26 – 27 листопада суттєве ускладнення погодних умов майже на всій території України, крім західних областей.

У зв’язку з цим в ДСНС звернулися до українців з проханням на вихідні за можливості перебувати вдома.

“Очікуються хуртовини й сніг, подекуди мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети та ожеледицю на дорогах”, - попередили рятувальники.

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У ДСНС закликають водіїв і пішоходів бути обережними, за можливості залишатися вдома і не планувати дальніх мандрівок, а за потреби замість власного транспорту скористатися громадським, щоб не створювати затори на автошляхах

“Якщо поїздку відкласти не можна, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Водіям слід бути особливо уважними і сповільнюватися поблизу перехресть і пішохідних переходів, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Пішоходам потрібно переходити дорогу тільки у встановлених місцях, носити на одязі світловідбивні флікери та взуття, що не ковзає”, - порадили у ДСНС.

Рятувальники також нагадали водіям про необхідність замінити літню “гуму” на зимову.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у неділю, 26 листопада, в Україні значно погіршиться погода. Майже всю країну накриють дощі та сніг. Пориви вітру подекуди сягатимуть 28-30 м/с.

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