Рятувальники завершили пошукові роботи на місці зруйнованого будинку культури в Чугуєві

В Чугуєві на Харківщині рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого російськими військами будинку культури.

Три доби рятувальники робирали завали зруйнованої будівлі та шукали людей, які на момент атаки перебували в укритті. З-під уламків приміщення дістали три тіла.

Про це повідомили у преслужбі МВС.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинули чоловік та дві жінки. До слова, в перший день надзвичайники врятували чотирьох людей.

Треба зауважити, що росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах міста, зокрема і будинку культури. Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів піддається постійним обстрілам окупантів.

Як повідомлялося, російська армія 27 липня вдарила по Індустріальному району Харкова та лісовому коледжу Чугуївського району. Ворог знову застосував проти цивільних об'єктів ракети С-300.

Читайте також: