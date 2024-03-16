Рятувальники завершили пошукові роботи у Сумах на місці влучання дрона у багатоповерхівку

Рятувальники завершили аварійно-пошукові роботи на місці ворожої атаки російських агресорів у Сумах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ України.

"У перші години фахівці ДСНС врятували 10 мешканців зруйнованої багатоповерхівки, з яких п’ятьох деблокували з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з-під завалів деблокували тіла трьох загиблих людей.

Рятувальники провели демонтаж зруйнованих будівельних конструкцій та розчищення місця події від уламків будівельних конструкцій.

"В розгорнутому рятувальниками Пункті незламності 308 громадян отримали консультативну допомогу у вирішенні побутових та інших проблем, ще 60 отримали психологічну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 березня у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку.

Крім того, ми раніше інформували, що

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.