Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по Сумах

У Сумах підрозділами ДСНС завершено роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного удару

З-під завалів рятувальники деблокували двох постраждалих — чоловіка, 1953 р.н. та жінку, 1958 р.н.

Про це інформують сумські рятувальники у соціальних мережах.

«Здійснено очищення територій приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. За допомогою спеціального матеріалу відновлено 58 кв. м покрівель житлових будинків, а також закрито плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна. Всього для надання допомоги залучалося 52 рятувальники та 10 одиниць техніки ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.