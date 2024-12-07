ДСНС завершила рятувальну операцію у Запоріжжі: серед постраждалих - немовля

Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі.

Про це інформує ДСНС у повідомленні у соціальних мережах.

У результаті авіаудару загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Кількість постраждалих зросла до 24, з них троє дітей — чотиримісячне немовля, 4 та 11 років.

Залучалося 32 рятувальники та 8 одиниць техніки.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав удари по цивільних об’єктах у Запоріжжі та Кривому Розі, яких завдала російська терористична армія в п’ятницю, 6 грудня, красномовним свідченням того, що насправді потрібно Путіну.

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