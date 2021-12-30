Рятувальники знайшли заблукалого на Драгобраті туриста і попередили про загрозу сходження лавин: фото

Рятувальники знайшли заблукалого на Драгобраті туриста і попередили про загрозу сходження лавин: фото

Турист з Київщини з’їхав з вершини у бік лісу, де потрапив у глибокий сніг і заблукав.

У середу, 29 грудня, під час катання на лижах в районі полонини Драгобрат Рахівського району Закарпатьскої області заблукав 34-річний турист з Київської області.

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Як повідомили в ДСНС Закарпаття, про заблукалого відпочивальника рятувальників повідомила його дружина о 14:00.

Жінка розповіла, що чоловік піднявся на крісельному підйомнику "Вершина Карпат" і з’їхав у бік лісу. Там він потрапив у глибокий сніг і втратив орієнтир місцевості.

Для допомоги лижнику на місце вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення смт Ясіня та двоє громадських рятувальників. Підтримуючи телефонний зв’язок із туристом, вони відшукали його на полонині Крачуняска. Оскільки медичної допомоги чоловік не потребував, його доправили в місце тимчасового проживання на гірськолижному комплексі.

Зазначимо, рятувальники з посиланням на Укргідрометцентр попереджають, що 30-31 грудня на високогiр’ї східної частини Закарпатської області та 31 грудня у горах Львівської області спостерігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Тож туристам слід бути обережними і зважати на цю інформацію під час планування відпочинку у горах.

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