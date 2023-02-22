"Рятувати пацієнтку прийшов інтерн": подробиці загибелі 39-річної жінки після операції в Рівному

Після погіршання стану жінки до неї прийшов лікар-інтерн, а вже потім – анестезіолог.

У Рівному тривають суди щодо загибелі 39-річної Наталії Лукащик, яка впала в кому і померла після планової операції на щитоподібній залозі. Рідні кажуть, що черговий лікар невчасно надав жінці допомогу.

Про це повідомляє "Рівне1"

Нагадаємо, за кілька годин після операції, яку Наталії зробили 2020 року в Рівному, вона почала задихатися, серце зупинилося, жінка впала в кому і померла. Двоє дітей лишилися без матері.

Рідні звинувачують у смерті жінки чергового лікаря. Лікар-анестазіолог Олександр Бучак запевняє, що рятував у цей час іншого пацієнта.

На засіданні суду лікар, який оперував жінку, розповів, що до завершення свого робочого дня стежив за пацієнткою і не бачив жодних ознак погіршення її самопочуття. Лікар запевнив у тому, що врятувати пацієнтку було можливо.

Біля прооперованої Наталії була медсестра, яка розповіла, що після погіршання стану жінки до неї прийшов лікар-інтерн. Врешті-решт після чергового дзвінка, до пацієнтки таки прийшов лікар-анестезіолог і провів їй інтубацію. Однак це не врятувало жінку: в неї настала клінічна смерть і за 13 днів вона померла, не приходячи до тями.

Адвокат рідних Наталії має роздруківку телефонних дзвінків анестезіолога, які свідчать, що коли жінці ставало дедалі гірше, лікар розмовляв по телефону.

Що насправді робив лікар – має встановити суд. Якщо провину медика в неналежному виконанні обов'язків доведуть, йому загрожує позбавлення права займатися певною діяльністю упродовж 5 років або ж 2 роки ув’язнення.

Нагадаємо, у Хмельницькому 29-річна Оксана Г. під час операції з видалення "зубів мудрості" впала в кому, а через місяць померла в лікарні. Без матері залишився трирічний хлопчик.

Родичі звинувачують лікарів у смерті жінки, яка померла після операції на щитовидній залозі

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