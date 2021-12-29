Рятував непритомного батька власним теплом: під Дніпром у лісі загубилися чоловік із 10-річним сином

Батько з сином пішли до лісу, а там чоловік знепритомнів і не зміг пересуватися.

У Дніпропетровській області поблизу Павлограда у лісі заблукали батько з 10-річним сином. Чоловкові стало зле і він знепритомнів, а хлопчик зателефонував матері.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Учора, 28 грудня о 22.30 до поліції надійшло повідомлення від схвильованої жінки про те що її чоловік та 10-річний син близько 13 години пішли в ліс і не повернулись. За словами жінки, близько 18 години їй зателефонував син і повідомив, що батькові стало зле і вони загубились у лісі. Дитина також розповіла, що неподалік бачила підвісний місточок.

На пошуки зниклого батька і сина вирушили правоохоронці Павлограда.

"Близько 1-ї години ночі, правоохоронці та кінолог із собокою прочісуючи ліс, на відстані 4 км від дороги побачили зниклих. Щоб врятувати батька, маленький Артем, ліг на нього та намагався зігріти теплом власного тіла. Поліцейські одразу викликали швидку та надавали чоловіку домедичну допомогу", - розповіли у пресслужбі поліції.

Дитину та батька доправили до лікарні.

Нагадаємо, що у Луцьку перехожий, який вигулював собаку, випадково знайшов 81-річного чоловіка, який заблукав на кладовищі.

Читайте також: