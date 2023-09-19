Рятуємо життя: Епіцентр планує до кінця року передати медикам 100 реанімобілів

Засновник компанії, народний депутат України Олександр Герега передав сучасні реанімобілі Запорізькому військовому госпіталю та медикам 46-ої окремої аеромобільної бригади.

"Сьогодні на цьому сакральному для українського народу місці я низько вклоняюсь героїзму наших військових. Ми не можемо стояти осторонь, коли на нашій землі війна. Ми передаємо ще 5 нових реанімобілів. Коли я почув, що в госпіталі Запоріжжя є лише одна швидка з сучасною комплектацією, то з’явилось ще більше бажання – зробити наступний крок до перемоги. На сьогоднішній день триває важка фаза війни і ми хочемо зробити від себе все належне, щоб полегшити роботу бойових медиків. Я переконаний, що ці укомплектовані за європейськими стандартами реанімобілі стануть їм у пригоді. Минулого року ми взяли на себе великий обов’язок передати 55 реанімобілів державі та Збройним Силам України, але ми доведемо це число до 100 реанімобілів. Щоб вони відчували – тил у них надійний. Плануємо до кінця цього року виконати новий взятий на себе обов’язок. Адже ми мріємо тільки про одне: щоб наша держава стала частиною єдиної європейської спільноти. Наша молодь демонструє шалений героїзм у захисті своєї держави. Хочу подякувати усім Збройним Силам України. Вічна пам'ять усім, хто загинув. Низько вклоняюсь тим, хто зі зброєю захищає нас і наближає перемогу над ворогом", - сказав Олександр Герега під час передачі чергової партії реанімобілів.

Представники медичного закладу та військової бригади зазначили про важливість ініціативи, яку реалізовує компанія «Епіцентр К». Адже це тисячі врятованих життів мирних і військових людей. Особливо у прифронтових регіонах.

– Хочу висловити подяку компанії «Епіцентр К» і сказати, що це дуже вагома допомога для роботи нашої військової частини – Запорізького військового госпіталю. Наша зона відповідальності дуже велика, а своєчасний приїзд укомплектованого реанімобіля обов’язково врятує сотні життів, – наголосила Наталія Пилипенко, тво командира військової частини А3309, підполковник медичної служби.

Військові медики вручили Олександру Герезі Хрест турботи – нагороду, що символізує вдячність військових за підтримку та допомогу.

Наша бойова бригада взяла на себе обов’язок активно почати працювати з гемотрансузіями – переливанням крові безпосередньо на точці евакуації. Ми абсолютно розуміємо, що зараз від медичної служби залежить життя і здоров’я наших воїнів. Тому реанімобіль, який ми сьогодні отримуємо, стане тою правильною палатою для достойного обслуговування, лікування і для порятунку життя важкопоранених, – зазначив Андрій Жолоб, лейтенант медичної служби 46-ї окремої аеромобільної бригади.

Благодійна ініціатива «Рятуємо життя» в мережі торгових центрів стартувала у серпні минулого року. За цей час компанія разом з покупцями та партнерами передала службі екстреної медичної допомоги та бойовим медикам 65 сучасних реанімобілів. Машини, що передаються, обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами ШВЛ. Медики називають такий медичний транспорт реанімацією на колесах.