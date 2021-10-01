"Рятуйте, що можете": синоптикиня розповіла, які області в Україні цими вихідними накриють заморозки

"Рятуйте, що можете": синоптикиня розповіла, які області в Україні цими вихідними накриють заморозки

Погода цими вихідними буде комфортною для прогулянок.

Погода в Україні 2 жовтня буде сухою із сонцем та ранковими туманами. Очікуються також заморозки та потужний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Як уточнила Діденко, заморозки в суботу, 2 жовтня, найменш вірогідні у західних областях та у прибережних районах. За її словами, вдень в західних областях очікується від +14 градусів до +18 градусів градусів. На решті території від +11 градусів до +16 градусів. На Заході вранці можливі тумани.

"Більша частина України все ж підмерзатиме вночі через заморозки на ґрунті, а подекуди й у повітрі. Бережіть, рятуйте, що можете. Трохи дискомфорту додасть сильний вітер на Заході України, в Криму, Приазов'ї та на Луганщині", - написала Діденко.

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У Києві 2-3 жовтня дощу не передбачається. Вдень очікується до +15 градусів. Вночі +1+4 градуси, можливі заморозки.

"Вихідні обіцяють хороші синоптичні умови - треба лише одягнутися згідно прогнозу і помоніторити сьогодні ввечері, куди завтра податися краще, на город чи до якогось національного парку. Бо в листопаді-грудні такого може не бути", - додала синоптикиня.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань поділився з ТСН.ua своїм прогнозом на жовтень-2021. Так, згідно з його розрахунками, у жовтні очікується дуже холодна погода із заморозки, буде немало і дощових днів.

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