Рятують, доглядають і відпускають в природу: у Києві відкрили перший в Україні притулок для їжачків

В притулку для їжачків не займатимуться їх розведенням.
У Києві місцевий мешканець Кирило Талер створив перший в Україні притулок для їжачків. У ньому волонтери допомагають тваринам, які потрапили в біду.
Про це пише газета "Дарніцькі Вісті".
Перед тим, як відкрити притулок, волонтер вивчав їжачків. А першим в будинку для тварин з'явився малюк Глюча, якого Кирило підібрав і виходили.
“Узагалі за роки роботи з їжаками я зрозумів, що більшість із них мають кепський характер. Їжак по своїй природі — одинак, йому ніхто не потрібен. Але бувають винятки — дуже лагідні і добрі їжаки. Такі легко приручаються, ходять за господарем, як собаки”, — розповів волонтер Кирило Талер.
У першому в Україні притулку для їжачків не займатимуться їх розведенням. Їх там рятують і реабілітують. Після чого їжачків, які можуть самостійно жити в природі, відпускають. Бажаючим завести вдома тварину, волонтери віддають тільки тих, хто значно постраждав і вимагає постійного догляду.
“Нам везуть їжаків вже не лише із Києва, а і з інших областей. Тож кількість їх зростає. Наші можливості не безмежні, нас всього двоє і ми утримуємо притулок власним коштом та на кошти, які збираємо раз на місяць через соцмережі на ліки та їжу для їжаків. Тож останнім часом, якщо їжак маленький, але без ускладнень і травм, ми переконуємо людей лишати його у себе на виходжування. А ми консультуватимемо і будемо увесь час на зв’язку. Так ми консультуємо рятувальників їжаків з усієї України, є у нас підопічні навіть у Ізраїлі та Киргизстані”, — додав Кирило Талер.
Як доглядати за їжачком?
- Годувати м'ясом або спеціальним паштетом.
- Прибирати за ним.
- Не давати молоко, оскільки воно шкідливе для них.
Нагадаємо, що у Львові влаштували благодійний ярмарок і зібрали кошти для врятованих тварин.