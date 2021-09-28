Рятують, доглядають і відпускають в природу: у Києві відкрили перший в Україні притулок для їжачків

Рятують, доглядають і відпускають в природу: у Києві відкрили перший в Україні притулок для їжачків

В притулку для їжачків не займатимуться їх розведенням.

У Києві місцевий мешканець Кирило Талер створив перший в Україні притулок для їжачків. У ньому волонтери допомагають тваринам, які потрапили в біду.

Про це пише газета "Дарніцькі Вісті".

Перед тим, як відкрити притулок, волонтер вивчав їжачків. А першим в будинку для тварин з'явився малюк Глюча, якого Кирило підібрав і виходили.

“Узагалі за роки роботи з їжаками я зрозумів, що більшість із них мають кепський характер. Їжак по своїй природі — одинак, йому ніхто не потрібен. Але бувають винятки — дуже лагідні і добрі їжаки. Такі легко приручаються, ходять за господарем, як собаки”, — розповів волонтер Кирило Талер.

У першому в Україні притулку для їжачків не займатимуться їх розведенням. Їх там рятують і реабілітують. Після чого їжачків, які можуть самостійно жити в природі, відпускають. Бажаючим завести вдома тварину, волонтери віддають тільки тих, хто значно постраждав і вимагає постійного догляду.

“Нам везуть їжаків вже не лише із Києва, а і з інших областей. Тож кількість їх зростає. Наші можливості не безмежні, нас всього двоє і ми утримуємо притулок власним коштом та на кошти, які збираємо раз на місяць через соцмережі на ліки та їжу для їжаків. Тож останнім часом, якщо їжак маленький, але без ускладнень і травм, ми переконуємо людей лишати його у себе на виходжування. А ми консультуватимемо і будемо увесь час на зв’язку. Так ми консультуємо рятувальників їжаків з усієї України, є у нас підопічні навіть у Ізраїлі та Киргизстані”, — додав Кирило Талер.

Як доглядати за їжачком?

Годувати м'ясом або спеціальним паштетом.

Прибирати за ним.

Не давати молоко, оскільки воно шкідливе для них.

Нагадаємо, що у Львові влаштували благодійний ярмарок і зібрали кошти для врятованих тварин.

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