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Про це в неділю, 27 квітня, сказав держсекретар Марко Рубіо в ефірі NBC News. За його словами, зараз Росія та Україна ближчі до миру, ніж будь-коли за останні три роки. Саме тому Трамп поки не запроваджуватиме додаткових санкцій проти Росії, бо хоче укласти мирну угоду, за якою і Київ, і Москва мають чимось пожертвувати.

Не можна сказати, що це якась кардинально інша риторика адміністрації США. Вже тривалий час представники команди Трампа повторюють, що їхня головна мета — зупинити смерті людей, особливо з українського боку, бо їх більше. Тому Америка в діалозі з обома сторонами — і з Україною, і з Росією. Надто з Путіним, бо протягом останніх трьох років із ним ніхто не говорив, а так не можна, бо лише дипломатією можна закінчити цю війну.

Проте 100 днів «дипломатії» Трампа дали зовсім протилежні результати. На відміну від України, Путін не лише не погоджується на безумовне припинення вогню, як передумову для початку будь-яких переговорів про ширше врегулювання війни, але й публічно принижує Трампа, дякуючи КНДР (чим вперше публічно визнав участь північнокорейських солдатів у війні проти України на боці Росії) за «участь у боях проти з’єднань ЗСУ в Курській області». Ба більше, Путін вже зробив із Трампа не посередника, а співучасника, кратно збільшивши кількість обстрілів цивільних об’єктів по всій Україні.

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Тож чому США називають цей тиждень вирішальним для досягнення мирної угоди? Які умови висуває Путін? І чи реальне встановлення режиму припинення вогню? Про результати італійської зустрічі Трампа та Зеленського читайте в матеріалі ТСН.ua.

Три передумови: зустріч Трампа і Зеленського

Кадри зустрічі президентів Трампа і Зеленського у суботу, 26 квітня, на двох стільцях у базиліці Святого Петра в Римі на похороні Папи Римського облетіли світові ЗМІ. Вона стала найбільш незвичною у світовій дипломатичній практиці. До того ж після «теплого» прийому українського президента в Овальному кабінеті наприкінці лютого, який закінчився гучною сваркою в прямому ефірі, до римської зустрічі була прикута неабияка увага.

Поки Daily Mail, один британський таблоїд, називав Трампа найбільшим порушником протоколу на похороні Папи Римського, адже той вдягнув синій костюм і краватку замість чорних, інший британський таблоїд The Sun навіть опублікував коментар професійного читця по губах Ніколи Гіклінга, який з’ясував, що саме Трамп сказав Макрону, відвівши його в бік, перш ніж поговорити із Зеленським. «Ти не маєш права тут бути, зроби мені послугу, ти не повинен бути тут», — начебто сказав президент США. Ну, а вже під час самої зустрічі українського та американського президентів, яку також проаналізував Нікола Гіклінг, Зеленський начебто сказав Трампу: «Я хотів би, щоб ви зробили це, але не таким чином».

Офіційно ж Зеленський назвав цю досить незвичну зустріч із Трампом на стільцях у базиліці Святого Петра в Римі такою, що «має потенціал стати історичною». У Білому домі її охарактеризували як «дуже продуктивну». Експерти ж нагадали, що це були перші перемовини Трампа та Зеленського після гучної сварки 28 лютого в Білому домі. До того ж це була перша незапланована поїздка Трампа за кордон від початку його другого президентського терміну. Адже першим запланованим мав стати візит президента США до Саудівської Аравії в середині травня, де також могла відбутися його зустріч з Путіним. Тож те, що український та американський президенти поговорили без камер та представників команди Трампа віч-на-віч, вже є дуже гарним сигналом. До того ж варто нагадати, що передувало цій розмові.

По-перше, у п’ятницю, 25 квітня, у журналі Time вийшло велике інтерв’ю Трампа, де він вкотре звинуватив Україну в початку війни начебто через наші прагнення вступити до НАТО, а про окупований Крим сказав, що він «залишиться з Росією».

По-друге, також у п’ятницю, 25 квітня, видання Reuters опублікувало деталі мирного плану Трампа — «остаточної пропозиції» Вашингтона — за яким США де-юре визнають контроль Росії над Кримом, і де-факто — над Луганською та частинами Запорізької, Донецької і Херсонської областей. Україна натомість забуває про НАТО та отримає якісь гарантії безпеки.

По-третє, саме в п’ятницю, 25 квітня, спецпосланник Трампа Стів Віткофф вчетверте приїхав до Путіна на переговори. Російська пропаганда подавала це як історичну знакову зустріч, після чого Кремль начебто погодився на прямі переговори з Києвом. Проте, як виявилося пізніше, помічник Путіна Юрій Ушаков дещо не так зрозумів слова очільника Кремля про готовність до діалогу з Україною.

Хаотичні заяви Трампа: домовленості з Путіним немає

Черговий приїзд Віткоффа до Москви російські федеральні канали подавали як велику історичну подію, бо він відбувся в день 80-ї річниці зустрічі на Ельбі. Нагадаємо, що в квітні 1945 року замкнулися два європейські фронти під час Другої світової, а «зустріччю на Ельбі» називають зустріч радянських, британських та американських солдатів на річці Ельба, поблизу міста Торгау в Німеччині. Проте російські пропагандисти чомусь змовчали, що СРСР тоді представляв українець Олександр Сільвашко.

Кремлівські ЗМІ запакували все так, що це США та Росія зараз напрацьовують контури нового світового ладу, поки Україна та ЄС в обличчі Франції, Британії та Німеччини хочуть далі продовжувати воювати. Водночас на жодному федеральному російському каналі серйозно не обговорюють можливість припинення вогню і початок переговорів про ширше врегулювання війни. Натомість про начебто готовність Кремля говорити безпосередньо з Києвом в російських новинах уточнили, що малася на увазі готовність Путіна до діалогу, щоб пояснити Україні, чому Росія обстрілює цивільні об’єкти, які, за словами очільника Кремля, ЗСУ начебто використовують у своїх цілях.

Тобто про жодну згоду Москви сідати за стіл переговорів з Києвом не йдеться. Як і про зупинення російських бомбардувань українських цивільних об’єктів, як це було в Кривому Розі, Сумах і Києві, поки адміністрація Трампа намагається вести з Кремлем переговори про «мир». Не кажучи вже про повне припинення вогню по всій лінії фронту. Так, у понеділок, 28 квітня, Путін заявив про нове перемир’я на три дні — від нуля годин з 7 на 8 травня до нуля годин з 10 на 11 травня. Тобто на 9 травня, бо до Москви на парад приїдуть іноземні гості, зокрема головний — лідер КНР Сі Цзіньпін.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, якщо Росія справді хоче припинити вогонь, навіщо чекати 8 травня — вона має це зробити негайно. Україна зі свого боку готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню, і постійно пропонує це — щонайменше на 30 діб. Проте, від часу перших саудівських перемовин США з Росією та Україною, де й з’явилася ідея встановити тимчасове припинення вогню на місяць із можливістю подовження, Москва жодного разу так і не відповіла на цю пропозицію. Не дивлячись на те, що вона належить саме Вашингтону.

Після оголошення Путіним нового перемир’я на 9 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп хотів би бачити постійне припинення вогню, додавши, що він дедалі більше розчарований лідерами України та Росії. Ця заява контрастує з дописом Трампа у його соцмережі Truth Social одразу після зустрічі із Зеленським у Римі, де він пригрозив Росії новими санкціями, бо Путін обманює його і не хоче зупиняти війну, продовжуючи обстрілювати ракетами українські цивільні райони, міста та селища.

Водночас варто нагадати, що Трамп і раніше погрожував Росії посиленням санкцій, проте нічого не робив. Натомість США весь цей час здійснювали тиск виключно на Україну, ще й змушуючи останніми тижнями погодитися на територіальні поступки, які адміністрація Трампа має намір визнати де-юре. До того ж Вашингтон фактично висунув ультиматум: або Київ погоджується на запропонований «мирний» план капітуляції, або США вмивають руки і більше не беруть участі у дипломатичних переговорах про врегулювання війни.

Схоже, що Росії цього й треба. У понеділок, 28 квітня, МЗС РФ висунуло власні вимоги, серед яких: міжнародне визнання російськими Криму, Севастополя, Донецької і Луганської областей, Херсонщини та Запоріжжя; скасування санкцій, судових позовів та ордерів на арешт; повернення заморожених російських активів тощо. Ані Україна, ані ЄС на це ніколи не підуть. Тож, вочевидь, цього тижня, який Марко Рубіо назвав вирішальним і критичним, США мають озвучити свою кінцеву позицію.

Дата публікації 17:04, 28.04.25 Кількість переглядів 16 Путінське перемир'я! Чи є шанс цього разу зупинити війну?