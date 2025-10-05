Ринок нерухомості в Україні на межі змін: чи зростуть ціни на житло

Оренда / © ТСН.ua

Український ринок нерухомості опинився в точці невизначеності: експерти розходяться в прогнозах щодо цін на житло. Одні вказують на подорожчання через зростання вартості матеріалів і попит, інші наголошують на низькій купівельній активності та відсутності доступної іпотеки.

Про це пише портал Oksagen.

Чому ціни можуть зростати?

Експерти, які прогнозують підвищення цін, називають ключовим фактором зростання вартості будівельних матеріалів на 35–45% від початку повномасштабної війни. Ця тенденція зберігається, ускладнюючи будівництво. Обсяги нового житла залишаються обмеженими: багато девелоперів уникають нових проєктів через нестабільність, а дефіцит житла, за оцінками, вдасться подолати лише через десятиліття.

Додатковий тиск на ринок чинить внутрішня міграція: родини з прифронтових регіонів переїжджають до безпечніших міст, що підвищує попит на житло. Після завершення війни експерти очікують сплеск “відкладеного попиту” та активізацію інвесторів, що може ще більше підштовхнути ціни вгору.

Що стримує зростання цін?

На противагу оптимістичним прогнозам, частина експертів вважає, що підстав для подорожчання немає. Попит на квартири за останній рік знизився більш ніж на 3%, за даними профільних майданчиків. Невизначеність у країні змушує українців відкладати великі покупки, а обмежена доступність іпотечних програм гальмує розвиток ринку.

Особливо це помітно на вторинному ринку, де продавці сподіваються на підвищення цін, а покупці чекають знижок. Такий дисбаланс між очікуваннями сторін стримує активність.

Ринок оренди демонструє стабільне, але помірне зростання. У серпні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні склала 7712 грн, що відповідає рівню інфляції. Експерти зазначають, що оренда залишається більш передбачуваною порівняно з ринком купівлі-продажу.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів пообіцяв врегулювати ринок рієлторських послуг, попередивши, що ціна на їхні послуги може змінитися.