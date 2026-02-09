Ринок оренди в Україні "переграють": нові податки та суворий контроль рієлторів

Оренда житла в Україні / © iStock

У Комітеті Верховної Ради з питань державної влади обговорюють законодавчі зміни для ринку оренди житла та рієлторських послуг.

За словами голови комітету Олени Шуляк, нинішній ринок перебуває у “глибокій тіні”: за даними Державної податкової служби України, 2024 року офіційно доходи від оренди задекларували лише близько 900 осіб.

“Основною причиною є високий рівень оподаткування — власники житла сплачують близько 23% доходу, що стримує легалізацію”, — зазначила вона.

Проблеми рієлторської діяльності

Комітет також звертає увагу на діяльність рієлторів. Наразі спостерігається розрив між професійними агентами та недобросовісними посередниками, які часто отримують комісію без фактичного надання послуги.

“Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, які позиціонують себе як рієлтори, не демонструють об’єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов квартиру онлайн. Такі практики дискредитують професійну спільноту”, — підкреслила нардепка.

Що пропонують у законопроєкті

значне зниження податкового навантаження для власників житла, що здається в оренду, щоб стимулювати легалізацію доходів;

прозорі правила рієлторської діяльності;

захист прав громадян і підвищення професійних стандартів.

До роботи робочої групи долучилися майже 100 експертів ринку оренди. Планується відкритий процес обговорення за участі представників центральних органів влади та профільних асоціацій.

Обов’язкова реєстрація договорів

За словами Шуляк, влада готує механізм обов’язкової реєстрації договорів оренди.

“Якщо людина не реєструє свій договір, до неї застосовуватиметься високий штраф. Коли ви розумієте, що можна отримати серйозний штраф, то краще зареєструєте його”, — пояснила депутатка.

Легалізація доходів відкриває громадянам доступ до банківських послуг, дозволяє оформлювати кредити й іпотеку, підтверджувати платоспроможність. Для тих, хто не захоче показувати доходи, розроблять інші стимули, щоб зробити “білу” оренду вигідною.

Чинні правила

Доходи від здавання житла підлягають декларуванню.

Податки становлять 19,5%: 18% ПДФО і 1,5% — військовий збір.

Сплата щоквартальна, з дедлайнами 9 лютого, травня, серпня і листопада.

Штраф за приховування доходів — від 51 до 85 тисяч гривень.

Обов’язок декларувати і сплачувати податки лежить на власникові житла.

Для консультацій працює “гаряча лінія” ДПС 0 800 501 007 та портал tax.gov.ua.

Нагадаємо, раніше Шуляк повідомила, що у Верховній Раді готують законопроєкт для регулювання роботи рієлторів, який почнуть розробляти після ухвалення закону про житлову політику. За словами депутатки, в Україні працюють до 40 тисяч фахівців без чітких стандартів якості, тому мета реформи — зробити їхні послуги прозорими, а оплату — відповідною до реального обсягу роботи, а не за формальний доступ до інформації. Нові правила мають запровадити обов’язкову реєстрацію рієлторів, вимоги до їхньої кваліфікації, письмове оформлення договорів і відповідальність за порушення.